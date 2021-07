Roberta Capua, l’inaspettata vittoria: ecco cosa ne ha fatto dei soldi (Di venerdì 23 luglio 2021) È una conduttrice molto amata Roberta Capua, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini: sapete cosa fece da giovanissima? L’aneddoto curioso R. Capua (Fonte foto: Raiplay)Un personaggio dal grande successo, Roberta Capua, volto noto della televisione e del mondo dello spettacolo, che continua a tener compagnia al pubblico da casa, sintonizzato su Rai 1 e in particolare su Estate in diretta, programma che conduce con Gianluca Semprini: l’aneddoto particolare da lei stessa raccontato, di cosa si tratta? Conduttrice brillante e personaggio molto ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) È una conduttrice molto amata, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini: sapetefece da giovanissima? L’aneddoto curioso R.(Fonte foto: Raiplay)Un personaggio dal grande successo,, volto noto della televisione e del mondo dello spettacolo, che continua a tener compagnia al pubblico da casa, sintonizzato su Rai 1 e in particolare su Estate in diretta, programma che conduce con Gianluca Semprini: l’aneddoto particolare da lei stessa raccontato, disi tratta? Conduttrice brillante e personaggio molto ...

Advertising

zazoomblog : Roberta Capua l’inaspettata vittoria: ecco cosa ne ha fatto dei soldi - #Roberta #Capua #l’inaspettata - LaMammaN1 : - DomenicoS62 : Nessuno ha mai provato a chiedere all'ex miss Italia Roberta Capua se prova vergogna per sua cugina Ilaria? ?? - infoitcultura : Estate in Diretta, Sandra Milo lascia Roberta Capua senza parole: “Lui ha fatta piangere, usava una… - infoitcultura : Estate in diretta, Alessandro Cecchi Paone a Roberta Capua: “Frequenti uomini americani?” -