“Ristrutturazioni”, al via il tour di Agnese Valle: date concerti (Di venerdì 23 luglio 2021) Parte domani il tour della cantautrice e clarinettista romana Agnese Valle che la vedrà, domenica 25 luglio a Rosolina Mare, dividere il palco di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, con i Negramaro, vincitori quest’anno della sezione big del Premio Amnesty. La Valle, lo scorso anno, si è aggiudicata il premio della critica nella sezione emergenti, con il brano “La terra sbatte”. Prima di approdare in Veneto, domani la cantautrice sarà a Cantù (Como), accompagnata da Annalisa Baldi alla chitarra, nei giardini di Villa Calvi per la “Festa Maremmano”. La Maremmano Records è l’etichetta del suo ultimo album, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) Parte domani ildella cantautrice e clarinettista romanache la vedrà, domenica 25 luglio a Rosolina Mare, dividere il palco di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, con i Negramaro, vincitori quest’anno della sezione big del Premio Amnesty. La, lo scorso anno, si è aggiudicata il premio della critica nella sezione emergenti, con il brano “La terra sbatte”. Prima di approdare in Veneto, domani la cantautrice sarà a Cantù (Como), accompagnata da Annalisa Baldi alla chitarra, nei giardini di Villa Calvi per la “Festa Maremmano”. La Maremmano Records è l’etichetta del suo ultimo album, ...

Advertising

OltreleColonne : Agnese Valle, parte da Cantù il tour di Ristrutturazioni - welcomeimmobili : Ristrutturazioni, ecco gli interventi più richiesti - PagliaiCarlo : Superbonus 110: il Limite delle Ristrutturazioni edilizie Art. 3 DPR 380/01 - Dan_Pellegrino1 : @mgmaglie Questa però sta zitta quando, overnight , aziende in Italia licenziano via whatsup o mail. Che questo cor… - GiorgioDiani : @Musso___ @atlanticomag @jimmomo Sto affrontando il tema perchè me ne vorrei andar via dalla grande città. Esistono… -