RiminiWellness 2021 | al via la vendita online dei biglietti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per accedere alla manifestazione, richiesto il Green Pass e il rispetto di misure aggiuntive. IEG unico operatore fieristico certificato GBAC Star. Progetto SaveTravel per espositori e visitatori dall’estero RIMINI – Apre ufficialmente ladeie parte il tanto atteso countdown per la 15ma edizione di, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, in programma dal 24 al 26 settembre prossimi alla Fiera di Rimini. Il Wellness riparte in sicurezza L’evento è tra i più amati del settore e negli anni passati ha ...

Advertising

DividendProfit : IEG affida la comunicazione di RiminiWellness a Naper Multimedia - NaperMedia : Siamo pronti per iniziare una nuova avventura. @IEGexpo ci ha affidato la comunicazione e le attività di Digital PR… -

Ultime Notizie dalla rete : RiminiWellness 2021

ravennanotizie.it

Apre ufficialmente la vendita online dei biglietti e parte il tanto atteso countdown per la 15ma edizione di, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, in programma dal 24 al 26 settembre prossimi alla Fiera di Rimini . L'evento ...Apre ufficialmente la vendita online dei biglietti e parte il tanto atteso countdown per la 15ma edizione di, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, in programma dal 24 al 26 settembre prossimi alla Fiera di Rimini. Il ...Per accedere alla manifestazione, richiesto il Green Pass e il rispetto di misure aggiuntive. IEG unico operatore fieristico certificato GBAC Star.Apre ufficialmente la vendita online dei biglietti e parte il tanto atteso countdown per la 15ma edizione di RiminiWellness 2021, la ...