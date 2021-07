Rigopiano, parenti vittime: “Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni” – Video (Di venerdì 23 luglio 2021) (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Questa volta, almeno, il rinvio è di una sola settimana. Il Processo Rigopiano sta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come Beautiful 25 anni”. E il commento amaro all’Adnkronos di Marcello Martella, papà di Cecilia, una delle vittime della valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’albergo a Farindola. Sempre qui, come tutti gli altri parenti delle vittime, “e verremo ancora e sempre a ogni udienza” dicono. “Se crediamo nella giustizia? Dobbiamo. Altrimenti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Questa volta, almeno, il rinvio è di una sola settimana. Ilsta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non25”. E il commento amaro all’Adnkronos di Marcello Martella, papà di Cecilia, una delledella valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’albergo a Farindola. Sempre qui,tutti gli altridelle, “e verremo ancora e sempre a ogni udienza” dicono. “Se crediamo nella giustizia? Dobbiamo. Altrimenti ...

Advertising

lifestyleblogit : Rigopiano, parenti vittime: 'Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni' - Video - - antonio_carota : Rigopiano, a 4 anni e mezzo dalla strage il procedimento è ancora in fase preliminare. I parenti delle 29 vittime:… - fisco24_info : Rigopiano, parenti vittime: 'Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni' - Video: Il commento amaro all’Adn… - italiaserait : Rigopiano, parenti vittime: “Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni” – Video - arcadiaMMXV : Alè! Avanti così, altro che riforma della giustizia.. Che schifo di paese.. -

Ultime Notizie dalla rete : Rigopiano parenti Rigopiano, parenti vittime: "Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni" Il processo Rigopiano sta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come ... Sempre qui, come tutti gli altri parenti delle vittime, "e verremo ancora e sempre a ogni udienza" dicono. "...

trattativa all'impasse su decarbonizzazione, Cingolani e Kerry mediano Read More News Rigopiano, nuova udienza tra rinvii e scioperi 23 Luglio 2021 Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi al Tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della valanga di Rigopiano ...

Rigopiano, parenti vittime: "Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni" - Video Adnkronos Rigopiano, parenti vittime: "Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni" - Video (dall’inviata Silvia Mancinelli) - "Questa volta, almeno, il rinvio è di una sola settimana. Il processo Rigopiano sta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come Beautiful 25 ann ...

Rigopiano, udienza rinviata alla prossima settimana Tra scioperi, pandemia e rinvii, oggi al Tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della valanga di Rigopiano hanno guardato con sconforto all’ennesima udienza. "Il timore - spiegavano all’Adnkr ...

Il processosta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come ... Sempre qui, come tutti gli altridelle vittime, "e verremo ancora e sempre a ogni udienza" dicono. "...Read More News, nuova udienza tra rinvii e scioperi 23 Luglio 2021 Tra scioperi, pandemia e rinvii oggi al Tribunale di Pescara idelle 29 vittime della valanga di...(dall’inviata Silvia Mancinelli) - "Questa volta, almeno, il rinvio è di una sola settimana. Il processo Rigopiano sta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come Beautiful 25 ann ...Tra scioperi, pandemia e rinvii, oggi al Tribunale di Pescara i parenti delle 29 vittime della valanga di Rigopiano hanno guardato con sconforto all’ennesima udienza. "Il timore - spiegavano all’Adnkr ...