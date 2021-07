Richarlison, tripletta col Brasile ma… sfottò social di Paredes per Copa America (Di venerdì 23 luglio 2021) Il centrocampista dell'Argentina ha preso in giro il rivale brasiliano per la tripletta alle Olimpiadi Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 luglio 2021) Il centrocampista dell'Argentina ha preso in giro il rivale brasiliano per laalle Olimpiadi

Advertising

Etzi2891 : RT @delinquentweet: Tripletta di Richarlison in mezz'ora. Forse il Brasile vuole restituire il 7-1 alla Germania, anche se non so se si po… - Bertolca10 : A Yokohama spettacolo e gol tra Brasile e Germania nel torneo olimpico. Vittoria dei verde-oro 4-2 con tripletta di… - infoitsport : Tokyo 2020, Super Richarlison: tripletta in Brasile-Germania - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tokyo: calcio: Brasile parte bene, 4-2 alla Germania Richarlison segna una tripletta nella gara d'esordio - STnews365 : Tokyo 2020, Super Richarlison: tripletta in Brasile-Germania A Tokyo 2020 il Brasile può contare su un Richarlison… -