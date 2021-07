Riccardo Guarnieri rivela se sente la mancanza di Roberta Di Padua e come ha reagito all’incontro tra lei e Ida Platano (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono passati diversi da quando il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha deciso di lasciare il programma, dopo un acceso confronto con Roberta Di Padua, sua ex fiamma. Da quel momento del cavaliere tarantino si è saputo poco o nulla: Riccardo, infatti, ha deciso di mantenersi lontano dai riflettori e nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine ha spiegato che questa lontananza dal mondo della tv gli ha permesso di rinascere e tornare quello di un tempo: single e spensierato. Riccardo ha scelto non solo di allontanarsi dalla ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono passati diversi da quando il cavaliere del trono over di Uomini e Donneha deciso di lasciare il programma, dopo un acceso confronto conDi, sua ex fiamma. Da quel momento del cavaliere tarantino si è saputo poco o nulla:, infatti, ha deciso di mantenersi lontano dai riflettori e nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine ha spiegato che questa lontananza dal mondo della tv gli ha permesso di rinascere e tornare quello di un tempo: single e spensierato.ha scelto non solo di allontanarsi dalla ...

