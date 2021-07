Repubblica: il calcio è l’unico potere forte rimasto in Italia, costringe le istituzioni a chinare la testa (Di venerdì 23 luglio 2021) “Roma c’è ricascata”, scrive Marco Mensurati su Repubblica. “Proprio mentre il Focolaio Capitale minaccia il Paese intero. A dieci giorni dalle polemiche per la cosiddetta trattativa Stato-Bonucci, quella che si concluse con il pullman scoperto che portava gli eroi di Wembley in giro per la città in un trionfo di bandiere e droplet, la scena si è ripetuta identica e insensata nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza del Popolo”. Si riferisce ai 5mila in piazza per festeggiare il 94esimo compleanno della Roma. Quello che il direttore dello Spallanzani, Vaia, ha definito “un atto irresponsabile”. Le immagini dei tifosi in piazza, scrive, fanno riflettere “su quella ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) “Roma c’è ricascata”, scrive Marco Mensurati su. “Proprio mentre il Focolaio Capitale minaccia il Paese intero. A dieci giorni dalle polemiche per la cosiddetta trattativa Stato-Bonucci, quella che si concluse con il pullman scoperto che portava gli eroi di Wembley in giro per la città in un trionfo di bandiere e droplet, la scena si è ripetuta identica e insensata nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza del Popolo”. Si riferisce ai 5mila in piazza per festeggiare il 94esimo compleanno della Roma. Quello che il direttore dello Spallanzani, Vaia, ha definito “un atto irresponsabile”. Le immagini dei tifosi in piazza, scrive, fanno riflettere “su quella ...

