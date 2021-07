Renzi, ecco chi finanzia Italia Viva (Di venerdì 23 luglio 2021) Circa 900 mila euro per il partito di Matteo Renzi. A tanto ammontano le ‘donazioni’ di privati e imprese ricevute nel 2020 da Italia Viva. Nel dettaglio, poco più di 801 mila euro arrivano da ‘persone fisiche’, per lo più parlamentari, e quasi 70 mila euro da società. Senza contare i 265mila 546 euro di ‘quote associative’ annuali, i 725mila 859 euro del 2 per mille dell’Irpef e appena 711 euro di ‘proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività’. In totale, come emerge dall’ultimo rendiconto relativo al 31 dicembre scorso, si tratta di poco meno di 2 milioni di euro, per l’esattezza 1 milione 863 mila 324 euro. Un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Circa 900 mila euro per il partito di Matteo. A tanto ammontano le ‘donazioni’ di privati e imprese ricevute nel 2020 da. Nel dettaglio, poco più di 801 mila euro arrivano da ‘persone fisiche’, per lo più parlamentari, e quasi 70 mila euro da società. Senza contare i 265mila 546 euro di ‘quote associative’ annuali, i 725mila 859 euro del 2 per mille dell’Irpef e appena 711 euro di ‘proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività’. In totale, come emerge dall’ultimo rendiconto relativo al 31 dicembre scorso, si tratta di poco meno di 2 milioni di euro, per l’esattezza 1 milione 863 mila 324 euro. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi ecco Gli 80 anni di Mattarella,lavoro e festa in famiglia Poi uno dopo l'altro, ecco i messaggi più istituzionali, dai presidenti di Senato e Camera ,... ricorda sarcastico Matteo Renzi) e chi si concede qualcosa in più, in nome di conoscenza di lunga ...

Lavoro e festa in famiglia, il compleanno di Mattarella Poi uno dopo l'altro, ecco i messaggi più istituzionali, dai presidenti di Senato e Camera ,... ricorda sarcastico Matteo Renzi) e chi si concede qualcosa in più, in nome di conoscenza di lunga data: ...

Rdc, centrodestra e Renzi all’attacco ma si attende la linea Draghi. Ecco come è stato rifinanziato Il Sole 24 ORE Salvini e Meloni hanno sbagliato, l'attacco di Renzi sui vaccini “Penso che Salvini abbia fatto bene a vaccinarsi ma abbia fatto malissimo a fare la campagna che ha fatto in questi giorni”, Matteo Renzi ...

Covid: Renzi, 'su green pass Salvini e Meloni in solitudine' Roma, 23 lug "Il green pass è lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di Salvini e Meloni, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al gr ...

