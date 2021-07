Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Renault, Fontana Giusti: 'Prosegue offensiva sull'elettrico' - - CorriereCitta : Renault, Fontana Giusti: “Prosegue offensiva sull’elettrico” - Italpress : Renault, Fontana Giusti: “Prosegue offensiva sull’elettrico” -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Fontana

Agenzia ANSA

... seguito da Francesco Giammarino (Clio Hybrid) e Giuseppe Boschiroli (Zoe). I tre " ... Martinae Stefano Selva.Mercoledì scorso intorno alle 17:00, una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Tresinaro Secchia, durante un posto di controllo in via, ha intimato l'alt ad un veicoloLaguna, condotto da B. F, quarantacinquenne residente a Rubiera, che alla richiesta dei documenti presentava un foglio rosa scaduto, dichiarando che ...Dopo la station wagon, anche la versione berlina di Renault Megan e-Tech attacca la spina. La nuova versione ibrida plug-in del modello, sul quale la casa francese punta molto per il prossimo futuro, ...ROMA (ITALPRESS) – In Italia, su un mercato elettrico (autovetture + veicoli commerciali) in crescita del 203% nel primo semestre, Renault afferma la sua leadership con 5.542 unità immatricolate e una ...