Regole green pass, dai ristoranti ai trasporti: ecco cosa sapere (Di venerdì 23 luglio 2021) Il green pass è uno strumento che serve a tutelare la salute pubblica, la situazione epidemiologica e si auspica possa essere un incentivo alla vaccinazione. In tal senso sono state molto incisive le parole di Mario Draghi. Il premier ha usato una comunicazione "asciutta" per descrivere il quadro. «L'appello - ha dichiarato - a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui-lei muore. Questo è». «Senza vaccinazione - ha incalzato - si deve chiudere tutto. Di nuovo. Sappiamo che il vaccino si sta diffondendo, sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ...

