Rapporto Cna | il confinamento dà scacco al ladro Crollati nel 2020 furti e rapine nelle abitazioni

(Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA – Ildàal. Ma solo parzialmente. In maniera ancora insufficiente a garantire l’auspicata sicurezza agli italiani. Soprattutto quando sono a casa propria, con i propri affetti. Meno reati… Nell’anno dell’epidemiaitaliane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell’Interno, nelrispetto al 2019 isono calati del 34,4% e ledel 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da ...

Stando al rapporto diffuso oggi dalla CNA, nell'anno dell'epidemia furti e rapine nelle abitazioni italiane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell'Interno, nel 2020 rispetto al 2019 i furti sono calati del 34,4% e le rapine del 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da casa. Ma rimangono troppi: 301 al giorno, 13 all'ora. Ecco come adottare le contromisure giuste