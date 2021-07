Raffaella Carrà, anche in Italia un luogo dedicato all’artista: cosa le sarà intitolato (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo la piazza di Madrid, anche l’Italia ha scelto di intitolare a Raffaella Carrà alcuni luoghi simbolo. LEGGI anche:– La RAI manda in onda Carramba che sorpresa ma gli utenti notano una gaffe nella parte finale: ‘nel rimontaggio hanno…’. cosa è stato notato A Bologna, sua città natale, è stato infatti votato un ordine del giorno del consiglio comunale. Tra le motivazioni ufficiali per il riconoscimento si legge: “Un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali” . E ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo la piazza di Madrid,l’ha scelto di intitolare aalcuni luoghi simbolo. LEGGI:– La RAI manda in onda Carramba che sorpresa ma gli utenti notano una gaffe nella parte finale: ‘nel rimontaggio hanno…’.è stato notato A Bologna, sua città natale, è stato infatti votato un ordine del giorno del consiglio comunale. Tra le motivazioni ufficiali per il riconoscimento si legge: “Un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali” . E ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Raffaella Carrà, il murales a Roma: 'Più rumore, meno silenzio' Raffaella Carrà se ne è andata lo scorso 5 luglio. Da allora, una data scura, triste, lontana da tutto ciò che la Signora della televisione italiana rappresentava. Raffaella Carrà era una donna solare,...

Ascolti Tv 22 luglio 2021, che bello rivedere Raffaella e Maria Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu con Raffaella Carrà che intervista Maria De Filippi è stata seguita da 1.306.000 spettatori (7,4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.041.000 (6%). ...

