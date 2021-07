“Questo vuoto devastante che hai lasciato”: il dolore di Alessandra Mastronardi dopo il lutto (Di venerdì 23 luglio 2021) L’attrice ha deciso di condividere il dramma famigliare con i suoi follower, i quali le hanno dimostrato amore e supporto Grave lutto per l’ attrice Alessandra Mastronardi, diventata nota ai più grazie alla sua partecipazione nel piccolo schermo nella Serie Tv ‘I Cesaroni’ e più recentemente come interprete de ‘L’allieva’. La Mastronardi, campana d’origine, ha perso l’amatissima cugina Valentina De Icco, che se n’è andata a soli 32 anni. La lotta della cugina di Alessandra Mastronardi contro la malattia La ragazza è venuta a mancare a causa di una malattia che l’affliggeva ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) L’attrice ha deciso di condividere il dramma famigliare con i suoi follower, i quali le hanno dimostrato amore e supporto Graveper l’ attrice, diventata nota ai più grazie alla sua partecipazione nel piccolo schermo nella Serie Tv ‘I Cesaroni’ e più recentemente come interprete de ‘L’allieva’. La, campana d’origine, ha perso l’amatissima cugina Valentina De Icco, che se n’è andata a soli 32 anni. La lotta della cugina dicontro la malattia La ragazza è venuta a mancare a causa di una malattia che l’affliggeva ...

