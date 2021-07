Quasi 9 anni fa il crollo del tetto, riapre oggi la scuola primaria di Cordenons (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 48 times, 48 visits today) Notizie Simili: Dalle campagne di Cordenons rubate 60mila api e le… Attimi di paura a Cordenons, resta bloccato con… Note sull'autore Redazione Leggi su friulioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 48 times, 48 visits today) Notizie Simili: Dalle campagne dirubate 60mila api e le… Attimi di paura a, resta bloccato con… Note sull'autore Redazione

Advertising

borghi_claudio : Sopra i 60 anni, facendo gli stessi conti, invece la vaccinazione appare fortemente consigliabile, anche qui soprat… - fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - emergenzavvf : Nessuno dimenticherà il vostro sacrificio, ma così sarà come avervi sempre accanto. Nel ricordo di Antonino, Marco… - EmMicucci : #Coronavirus #Vaccini adolescenti 12-19 anni. Piccolo sondaggio personale. Quasi tutti genitori non vaccineranno fi… - _DavidLoPan_ : @markorgull @ApacheRossonero @Resenzatrono @MrHeisenberg78 @elereje_ Sono discorsi generazionali, non ha senso comp… -