Quando Giorgia Meloni chiedeva a gran voce il Green Pass | VIDEO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Da “perché non lo fate” a “perché lo avete fatto”.sembra aver cambiato idea, nel giro di pochi mesi, sul. La leader di Fratelli d’Italia si è resa protagonista – a braccetto con la Lega – di posizioni contrarie all’estensione della validità e dell’utilizzo della certificazione verde. Eppure lo scorso mese di marzo si era resa protagonista di una battaglia per chiedere una procedura d’urgenza alla Commissione europea per accelerare le tempistiche dell’approvazione al Parlamento UE proprio sull’adozione di questo certificato.contraria al ...

Advertising

gonufrio : RT @HuffPostItalia: Quando Giorgia Meloni era favorevole al green pass: 'Non c'è altra priorità' - ldcasola : RT @paola_faravelli: @LucaBizzarri quando ad aprile Giorgia era pro #greenpass - InfinitoIsacco : RT @Lucrezi97533276: Ascoltate quando “io sono Giorgia “ era favorevole al #greenpass .... dice tutto e il contrario di tutto ... tanto chi… - InfinitoIsacco : RT @paola_faravelli: @LucaBizzarri quando ad aprile Giorgia era pro #greenpass - pietroraffa : @fastomas @battitomilan7 Qui l'intera dichiarazione.. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Giorgia

... con un messaggio indiretto lanciato ai leader Matteo Salvini (Lega) eMeloni (Fratelli d'... come chi affronta radio e chemioterapia? Il premier Draghi è sicuroafferma che i possessori ...'Questa non è scienza, è vergognoso':Meloni a valanga contro Roberto Burioni dopo un tweet del virologo contro i no vax. Ma ...colletta per pagare ai no vax gli abbonamenti Netflix per...Era il marzo di quest'anno e sul suo sito ufficiale chiedeva una procedura d'urgenza alla UE per approvare il certificato verde. Ora, invece, parla di mantra da imporre ...A marzo era uno strumento da implementare "nel tempo più breve possibile" in Ue, a luglio diventa "mantra imposto" ...