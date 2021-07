Advertising

Brundisiumnet : Puglia Book Brindisi: sabato 24 Elisa Ruotolo presenta “Quel Luogo A Me Proibito” - - paola_cuzco : RT @JacopoVeneziani: Sono pronto! Ecco le prossime??tappe di #Simmetrie *oggi alle 21:30 a San Benedetto del Tronto *sabato 24 luglio, Se… - MalAnna : RT @JacopoVeneziani: Sono pronto! Ecco le prossime??tappe di #Simmetrie *oggi alle 21:30 a San Benedetto del Tronto *sabato 24 luglio, Se… - AllMagnasco : RT @JacopoVeneziani: Sono pronto! Ecco le prossime??tappe di #Simmetrie *oggi alle 21:30 a San Benedetto del Tronto *sabato 24 luglio, Se… - thewaterflea : RT @JacopoVeneziani: Sono pronto! Ecco le prossime??tappe di #Simmetrie *oggi alle 21:30 a San Benedetto del Tronto *sabato 24 luglio, Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Book

BrindisiReport

Si tratta dell'ottavo appuntamento della rassegna letterariaBrindisi, organizzata dal Comune di Brindisi in collaborazione con l'associazioneEts. In un Meridione ben ...Si tratta dell'ottavo appuntamento della rassegna letterariaBrindisi , organizzata dal Comune di Brindisi in collaborazione con l'associazioneEts. In un Meridione ben ...Domani, sabato 24 luglio, alle ore 21.00, presso il Giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi (adiacente Piazza Duomo), si terrà la presentazione de ...La rassegna itinerante che quest’anno coinvolge dieci comuni della provincia di Lecce, proseguirà anche ad agosto ospitando complessivamente 50 autori nei borghi dell’entroterra e della costa, tra pia ...