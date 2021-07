Psg | ufficiale il rinnovo di Mauricio Pochettino e dello staff

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #PSG, fiducia a #Pochettino e al suo staff ?? La firma sul rinnovo #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? #Pochettino al PSG fino al 2023 - CalcioPillole : Rinnovo di contratto per Mauricio #Pochettino con il #Psg. Il tecnico argentino ha firmato sino al 30 giugno 2023 - Cucciolina96251 : RT @calciomercatogp: UFFICIALE #Pochettino ha rinnovato con il #Psg fino al 2023 #calciomercatogp #calciomercato - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Pochettino al PSG fino al 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Psg ufficiale

Commenta per primo Il Paris Saint - Germain comunica , attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo di contratto fino a giugno 2023 dell'allenatore Mauricio Pochettino.L'amichevole di domani alle 19:00 tra ile il Genoa ad Orleans si giocherà regolarmente. Il club francese ha infatti annunciato sul proprio sitoche è in corso la vendita dei biglietti. ...Mauricio Pochettino e il Psg ancora insieme. Il tecnico argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 Il Psg è la squadra che, al momento, si sta muovendo di più sul mercato europeo. Dopo la lu ...Per il PSG domani si gioca: biglietti in vendita ad Orleans. Il botteghino è stato istituito presso l'Ufficio del Turismo ...