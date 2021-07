Psg, Pochettino e lo staff rinnovano fino al 2023 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ancora tempo di firma di contratti in casa Paris Saint-Germain. Questa volta nessun nuovo colpo per il rettangolo di gioco, in attesa di capire se le suggestioni Paul Pogba e Cristiano Ronaldo rimarranno tali, ma una conferma importante in panchina. Il club parigino ha infatti annunciato il rinnovo del contratto di Mauricio Pochettino e del suo staff fino al 30 giugno 2023. Il tecnico argentino era arrivato sulla panchina dei francesi il 2 gennaio 2021 firmando un contratto di 18 mesi più opzione per un ulteriore anno: opzione, quindi, già esercitata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Ancora tempo di firma di contratti in casa Paris Saint-Germain. Questa volta nessun nuovo colpo per il rettangolo di gioco, in attesa di capire se le suggestioni Paul Pogba e Cristiano Ronaldo rimarranno tali, ma una conferma importante in panchina. Il club parigino ha infatti annunciato il rinnovo del contratto di Mauricioe del suoal 30 giugno. Il tecnico argentino era arrivato sulla panchina dei francesi il 2 gennaio 2021 firmando un contratto di 18 mesi più opzione per un ulteriore anno: opzione, quindi, già esercitata. SportFace.

