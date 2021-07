“Pronto a dire tutto ciò che so”. Saman Abbas, il fidanzato è deciso. La richiesta degli avvocati (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono state interrotte lo scorso 12 luglio le ricerche di Saman Abbas, la ragazza 18enne di origini pakistane di cui si sono perse le tracce a Novellara, nella Bassa Reggiana Era stata promessa a un cugino in Pakistan per un matrimonio forzato e aveva rifiutato le nozze combinate. Saman Abbas e il suo fidanzato Saqib avevano pianificato una fuga per poi sposarsi. Ma Saman è sparita: gli investigatori sono convinti che sia stata uccisa. Per il suo omicidio ci sono cinque indagati: lo zio – ritenuto l’esecutore materiale del delitto – due cugini (di cui uno è in carcere, mentre l’altro è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono state interrotte lo scorso 12 luglio le ricerche di, la ragazza 18enne di origini pakistane di cui si sono perse le tracce a Novellara, nella Bassa Reggiana Era stata promessa a un cugino in Pakistan per un matrimonio forzato e aveva rifiutato le nozze combinate.e il suoSaqib avevano pianificato una fuga per poi sposarsi. Maè sparita: gli investigatori sono convinti che sia stata uccisa. Per il suo omicidio ci sono cinque indagati: lo zio – ritenuto l’esecutore materiale del delitto – due cugini (di cui uno è in carcere, mentre l’altro è ...

