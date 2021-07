(Di venerdì 23 luglio 2021) Detenzione illegale di armi, questa l’accusa di cui dovrà rispondere unarrestato ieri dai Carabinieri. I controlli dei Carabinieri e l’arresto Nella serata di ieri a Cori, i carabinieri del comando locale a conclusione di accurate ricerche e mirate indagini, rintracciavano e traevano in arresto un 45 enne del posto per il reato di detenzione illegale di armi. In particolare l’uomo a seguito di una lite familiare, sottraeva al79 enne un fucile del tipo doppietta cal. 12, n. 6 cartucce cal.12, n. 1 cartuccia cal. 20, n. 3 coltelli a serramanico della lunghezza di lama rispettivamente di cm 20, cm 10 e cm 8, tutte armi regolarmente detenute ...

Advertising

zazoomblog : Prima litiga con il padre poi gli ruba fucili e munizioni: nei guai 45enne - #Prima #litiga #padre #fucili - CorriereCitta : Prima litiga con il padre poi gli ruba fucili e munizioni: nei guai 45enne - anne793055412 : RT @DSantanche: Il decreto sostegni arriva in Senato blindato, senza alcun rilancio dell’economia o contrasto alla pandemia. Da una maggior… - LizadiGennaro : @IFashioned Eh quello sarebbe un passo avanti il problema, quando si litiga, è che spesso quell'intenzione è tempor… - anne_cereda : RT @DSantanche: Il decreto sostegni arriva in Senato blindato, senza alcun rilancio dell’economia o contrasto alla pandemia. Da una maggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima litiga

il Resto del Carlino

Così, mentre a destra si, a sinistra si cerca l'accordo. Dalla possibile elezione di Enrico ... Non è lavolta, mentre altre ancora faranno seguito.... Matteo Renzi la racconta giusta Sulla ...Bsei fu laad essere uccisa da Breivik, che arrivò sull'isola spacciandosi per un poliziotto. ... La tragedia, ferita ancora aperta Dieci anni dopo la società norvegese ancora discute esul ...La nottata ad alta tensione comincia all’una dell’altra notte, in via Bonini. I due fidanzati, che sono anche alticci, litigano. Arrivano i carabinieri. E non è la prima volta che intervengo per calma ...Forza Italia in pressing. E il presidente Benedetti dà del maleducato all’assessore Marco Guidi che parla invece di “bulletti” ...