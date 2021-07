Presentazione del Napoli a Dimaro, Spalletti: "Il più grande rinforzo sarà il ritorno dei tifosi al Maradona" (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.42 - La squadra lascia il palco, finisce la Presentazione. 21.41 - Mister Spalletti urla a gran voce "Forza Napoli Sempre". 21.38 - Ecco Tommaso Starace: show sul palco sulle note di "Sarò con te". Coro anche per Osimhen fatto partire da Starace. Si balla anche su "A far l'amore comincia tu". Conclusione del mini show con "Un giorno all'improvviso". La piazza è in festa. 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul palco. Il primo cittadino di Dimaro ringrazia la società e i tifosi azzurri. Ringraziamenti anche da parte di Fabio Sacco, presidente APT ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.42 - La squadra lascia il palco, finisce la. 21.41 - Misterurla a gran voce "ForzaSempre". 21.38 - Ecco Tommaso Starace: show sul palco sulle note di "Sarò con te". Coro anche per Osimhen fatto partire da Starace. Si balla anche su "A far l'amore comincia tu". Conclusione del mini show con "Un giorno all'improvviso". La piazza è in festa. 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul palco. Il primo cittadino diringrazia la società e iazzurri. Ringraziamenti anche da parte di Fabio Sacco, presidente APT ...

