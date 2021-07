Prenotazione vaccino | è corsa al Green pass L' effetto Draghi regione per regione

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il via libera al, e anche quella frase forte disui vaccini - " L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire " - hanno avuto l'di dare una sveglia potente agli italiani ...

Covid Piemonte, Cirio: "Da lunedì vaccino senza prenotazione per ragazzi tra 12 e 19 anni"

Dall'altro lato, anche la corsa alle prenotazioni per ilè cresciuta esponenzialmente dopo ... proprio dove avviene la protesta dei vigili urbani di Roma - il sito per laè andato ...Il bollettino Covid in Italia del 23 luglio Corsa alE così è partita la corsa a vaccinarsi: nelle ultime 24 ore oltre 150mila italiani si sono collegati ai portali regionali per prenotare la ...Sono 37.596 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, sabato 23 luglio, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 28.873 è stata somministrata ...Si impennano in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il covid19. «La media - ...