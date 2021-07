Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ...

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021 Empoli - Cuoiopelli in tv: data, orario e streaming amichevoli 2021 Tutto pronto per il fischio d'inizio di Empoli - Cuoiopelli, secondo test amichevole del precampionato degli uomini di Andreazzoli. Si gioca alle 18:00 di sabato 24 luglio nella cornice dello Stadio Libero Masini di Santa Croce sull'Arno. Non è stata resa nota la copertura televisiva del ...

Hellas Verona - Virtus Verona in tv: data, orario e streaming amichevole 2021 Alle 16:30 di sabato 24 luglio l'Hellas Verona sfiderà la Virtus Verona nella cornice del centro sportivo intercomunale di Mezzano. Si tratta del terzo test amichevole del precampionato degli uomini di Eusebio Di Francesco, dopo i successi su Top 22 veronese e Real Vicenza. La partita potrà essere seguita in streaming sui canali social del club scaligero. Sportface.it ...

LIVE - Sampdoria-Castiglione 11-1 finale, Amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) Sportface.it CALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna Calciomercato Napoli, il dirigente del Venezia conferma l'interesse per Luperto ed Ounas. L'agente di Petagna parla del futuro.

Napoli-Pro Vercelli, domani il secondo test degli azzurri a Dimaro: in chiaro su Canale 21 Domani pomeriggio, alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, il Napoli affronterà la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte del ...

