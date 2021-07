Potevamo fare a meno di Eric Clapton che dice che non farà concerti dove sarà necessario il green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Eric Clapton non si esibirà in nessun luogo dove sarà necessario esibire il pass sanitario e dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19. La posizione del cantante e musicista ha fatto molto discutere. Il musicista ha risposto così al premier britannico Boris Johnson, che lunedì ha chiarito che per entrare nei locali sarà necessario esibire il pass sanitario. La posizione di Clapton è stata diffusa tramite Telegram dal produttore Robin Monotti, scettico rispetto all’efficacia dei vaccini. “Dopo l’annuncio fatto dal ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021)non si esibirà in nessun luogoesibire ilsanitario e dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19. La posizione del cantante e musicista ha fatto molto discutere. Il musicista ha risposto così al premier britannico Boris Johnson, che lunedì ha chiarito che per entrare nei localiesibire ilsanitario. La posizione diè stata diffusa tramite Telegram dal produttore Robin Monotti, scettico rispetto all’efficacia dei vaccini. “Dopo l’annuncio fatto dal ...

