Positivo Bockhorn del Bochum. Domani l’amichevole col Torino

(Di venerdì 23 luglio 2021) Un nuovo caso di positività coinvolge il calcio europeo. Si tratta del calciatore delHerbert, risultatoal Covid dopo l’ultimo test. Un episodio che riguarda da vicino anche il calcio italiano. Il club tedesco due giorni fa ha affrontato in amichevole il nuovo Parma di Enzo Maresca. Eè in programma il test contro ildi Ivan Juric. Test che potrebbe così essere cancellato per precauzione. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Bockhorn

Positivo Bockhorn del Bochum. Domani è in programma l'amichevole col Torino. Test a rischio a causa del caso di Covid ...Continuano ad emergere casi di positività fra i calciatori professionisti in giro per l’Europa. L’ultimo in ordine cronologico è.