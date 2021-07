Positivi al Covid e bloccati in vacanza? Ecco i consigli degli psicologi per gestire lo stress (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 53 times, 53 visits today) Notizie Simili: La maturità si avvicina, i consigli degli psicologi… Chiusura delle scuole in Fvg, gli esperti: "Gli… L'allarme degli psicologi Fvg: "... Leggi su friulioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 53 times, 53 visits today) Notizie Simili: La maturità si avvicina, i… Chiusura delle scuole in Fvg, gli esperti: "Gli… L'allarmeFvg: "...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - fattoquotidiano : Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i p… - RegLombardia : #LNews A fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28)… - lello977 : RT @Gigadesires: 20 infartuati positivi al #Covid e le Marche vanno in zona gialla. Lascienza in tutto il suo splendore. - wolveri25981730 : 1 Ultimamente cado spesso in discorsi con chi si è sottoposto a sperimentazione medica. Una delle cose che sta em… -