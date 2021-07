Ponte Morandi, il presidente del comitato in ricordo delle vittime: 'Con la riforma della giustizia si rischia la prescrizione dei reati' (Di venerdì 23 luglio 2021) 'Da quasi tre anni stiamo vivendo un incubo, sperando ogni mattina di svegliarci dopo un brutto sogno, siamo in attesa del processo, siamo in attesa di vedere cambiamenti positivi intorno a noi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) 'Da quasi tre anni stiamo vivendo un incubo, sperando ogni mattina di svegliarci dopo un brutto sogno, siamo in attesa del processo, siamo in attesa di vedere cambiamenti positivi intorno a noi, ...

Advertising

fattoquotidiano : L’allarme è stato lanciato anche dall’ex premier Giuseppe Conte: l’inchiesta sulle responsabilità del crollo del Po… - petergomezblog : Ponte Morandi, l’allarme dei pm: “Le prime prescrizioni a ottobre 2023”. Via alla corsa per chiudere l’udienza prel… - ilriformista : L'ex premier Conte agita il rischio che il processo per il crollo del Morandi vada in prescrizione per effetto dell… - zazoomblog : Ponte Morandi il presidente del comitato in ricordo delle vittime: Con la riforma della giustizia si rischia la pre… - LiguriaNotizie : Comitato Vittime Ponte Morandi: emendamenti Cartabia destano preoccupazione -