Pomigliano Jazz | ritorno alla musica

(Di venerdì 23 luglio 2021) Panorama mozzafiato,celestiale e spiritualità diffusa. Sabato 24 luglio alle 18, sarà il suggestivo concerto sul gran cono del Vesuvio, divenuto ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estatele in Campania ad inaugurare la XXVI edizione di. Sulla vetta del vulcano turchino andrà in scena l’inedito live che vede protagonisti il trombettista e compositore statunitense Dave Douglas e il sassofonista partenopeo Marco Zurzolo. Con loro, a completare la band che si esibirà sullo spettacolare palco allestito a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sarà la loro perfomance musicale, sabato 24 luglio alle 18 , ad inaugurare la XXVI edizione dicon uno dei due eventi speciali in programma. Ma non finisce qui. A completare l'...Ilin Campania, per la sua ventiseiesima edizione, torna a luglio e riparte con uno dei suoi appuntamenti simbolo: la salita al Vesuvio con concerto e visione del tramonto sul golfo. Per ...Il gran cono del Vesuvio si illuminerà con la grande musica del trombettista e compositore statunitense Dave Douglas e con il sassofonista Marco Zurzolo. Sarà ...NAPOLI – L’impegno sui temi dell’ambiente e della sostenibilità è il comune denominatore che sta alla base della collaborazione tra Amicar Sharing e Pomigliano Jazz in Campania, la manifestazione in p ...