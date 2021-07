Polonia: l’accordo NS2 compromette la sicurezza europea (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che un accordo NS2 tra Stati Uniti e Germania che consente il completamento del controverso progetto del gasdotto Nord Stream 2 (NS2) della Russia rappresenta un rischio per la sicurezza di gran parte dell’Europa. Perchè la Polonia ha paura dell’accordo NS2? Gli Stati Uniti e la Germania hanno Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che un accordo NS2 tra Stati Uniti e Germania che consente il completamento del controverso progetto del gasdotto Nord Stream 2 (NS2) della Russia rappresenta un rischio per ladi gran parte dell’Europa. Perchè laha paura delNS2? Gli Stati Uniti e la Germania hanno

Advertising

giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #Merkel ha indotto #Biden ad un cambiamento di 180° della politica #USA circa il ga… - quoted_business : Il raddoppio di Nord Stream è essenziale per il fabbisogno energetico della Germania ma preoccupa l'Ucraina, che vi… - italianelcuore3 : RT @73deva73: #Biden ha dato ok per #NordStream2 . Accordo BILATERALE tra #Merkel e #Putin . #ucraina e #polonia contro accordo ma rassicur… - Luca73284882 : RT @73deva73: #Biden ha dato ok per #NordStream2 . Accordo BILATERALE tra #Merkel e #Putin . #ucraina e #polonia contro accordo ma rassicur… - K274863601 : RT @73deva73: #Biden ha dato ok per #NordStream2 . Accordo BILATERALE tra #Merkel e #Putin . #ucraina e #polonia contro accordo ma rassicur… -