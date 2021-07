Polizia ferroviaria, in un anno oltre 2mila sanzioni per le norme anti-contagio (Di venerdì 23 luglio 2021) MILANO. La Polizia ferroviaria lombarda fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di Polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse. Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) MILANO. Lalombarda fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse. Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - tamaro_lorenzo : PULLI, BRINDISI: “MAGGIORI RISORSE IMMEDIATE ALLA POLIZIA FERROVIARIA” - PISAinVIDEO : Polizia Ferroviaria: “operazione “Rail Safe Day” - chlaroform : dopo EONI di attesa arriva la polizia ferroviaria, porta la capotreno all'ospedale per accertamenti e portano via l… - chlaroform : nulla, la pazza corre lungo il binario e alcuni passeggeri le corrono dietro per fermarla, intanto altri chiamano l… -