Pokémon Smaraldo ha grandi novità | trapelano i primi rumors ricchi di informazioni che ci fanno sognare

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021)Smeraldo è ormai una realtà consolidata: si farà ed oggi siamo qui per commentare insieme le primetrapelate in rete nelle ultimissime ore.SmeraldoCi siamo: questa volta il protagonista èSmeraldo, indimenticata capitolo della leggendaria serie dei mostri tascabili uscito più di quindici anni fa. Era il 2004 quando, dopo Rubino e Zaffiro, Nintendo e Game Freak piazzavano sugli scaffali la versione Smeraldo della terza generazione di. POTREBBE INTERESSARTI –> Steam Deck, una via di mezzo tra console e Pc che scanserà la ...