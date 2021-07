Pogba lascia il Manchester United? C’è già il sostituto: i dettagli (Di venerdì 23 luglio 2021) Pogba Juve: il Manchester United cerca già il sostituto. Ultimissime notizie legate al futuro del centrocampista francese Secondo quanto riportato da Sky Sports News, Paul Pogba si allontana sempre di più dal Manchester United. Difficile, infatti, immaginare un rinnovo di contratto del centrocampista francese con i Red Devils, che si stanno già cautelando pensando ai suoi sostituti: Goretzka e Camavinga. La Juve sogna sempre il ritorno del centrocampista a Torino, ma Psg e Real Madrid al momento sembrano le due piste maggiormente accreditate ad accogliere il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021)Juve: ilcerca già il. Ultimissime notizie legate al futuro del centrocampista francese Secondo quanto riportato da Sky Sports News, Paulsi allontana sempre di più dal. Difficile, infatti, immaginare un rinnovo di contratto del centrocampista francese con i Red Devils, che si stanno già cautelando pensando ai suoi sostituti: Goretzka e Camavinga. La Juve sogna sempre il ritorno del centrocampista a Torino, ma Psg e Real Madrid al momento sembrano le due piste maggiormente accreditate ad accogliere il ...

