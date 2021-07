POCHETTINO-PSG: ufficiale rinnovo fino al 2023 (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricio POCHETTINO e il PSG ancora insieme fino al 2023. Il tecnico argentino, ha rinnovato nelle ultime ore il suo contratto con la società parigina. Questa la nota ufficiale del club: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Mauricio POCHETTINO e il suo staff sono ora legati al club della capitale fino al 30 giugno 2023. Mauricio POCHETTINO, arrivato come allenatore il 2 gennaio 2021, è una figura storica al Paris Saint-Germain, dove ha indossato i colori dal 2001 al 2003, compresa la fascia di capitano. Una volta finita la sua carriera da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricioe il PSG ancora insiemeal. Il tecnico argentino, ha rinnovato nelle ultime ore il suo contratto con la società parigina. Questa la notadel club: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Mauricioe il suo staff sono ora legati al club della capitaleal 30 giugno. Mauricio, arrivato come allenatore il 2 gennaio 2021, è una figura storica al Paris Saint-Germain, dove ha indossato i colori dal 2001 al 2003, compresa la fascia di capitano. Una volta finita la sua carriera da ...

