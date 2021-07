Pjanic Juventus, i bianconeri incontrano l’agente: le condizioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al ritorno di Miralem Pjanic. Queste le condizioni per rivedere il bosniaco a Torino Nella giornata di ieri incontro tra la Juventus e Fali Ramadani, agente di Miralem Pjanic. Non si è parlato solo del bosniaco ma l’interesse per l’esubero del Barcellona è stato ribadito. Anche se la Juve ha prima la necessità di liberarsi di Aaron Ramsey. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Pjanic dovrebbe comunque accettare di ridursi l’ingaggio 8,5 milioni, magari a fronte di una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato: ipensano al ritorno di Miralem. Queste leper rivedere il bosniaco a Torino Nella giornata di ieri incontro tra lae Fali Ramadani, agente di Miralem. Non si è parlato solo del bosniaco ma l’interesse per l’esubero del Barcellona è stato ribadito. Anche se la Juve ha prima la necessità di liberarsi di Aaron Ramsey. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24dovrebbe comunque accettare di ridursi l’ingaggio 8,5 milioni, magari a fronte di una ...

