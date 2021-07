Più silenzioso e meno inquinante, primo volo da Orio per il Boeing 737-8200 Malta Air - Foto e Video (Di venerdì 23 luglio 2021) Il primo Boeing 737-8200 basato all’aeroporto di Orio al Serio dal gruppo Ryanair con la livrea Malta Air è diventato operativo venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga. Questo modello si caratterizza per il 40% in meno di emissioni acustiche e il 16% in meno di Co2. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il737-basato all’aeroporto dial Serio dal gruppo Ryanair con la livreaAir è diventato operativo venerdì 23 luglio, effettuando ilcon destinazione Malaga. Questo modello si caratterizza per il 40% indi emissioni acustiche e il 16% indi Co2.

Il primo aereo Ryanair "più green e silenzioso" è partito per Malaga Il primo aeromobile Boeing 737 - 8200 con destinazione Malaga è diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, dall'aeroporto di Orio al Serio. L'operatore è Ryanair, con un mezzo di livrea Malta Air. ...

Il primo aeromobile Boeing 737 - 8200 con destinazione Malaga è diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, dall'aeroporto di Orio al Serio. L'operatore è Ryanair, con un mezzo di livrea Malta Air.