Pilato: «Olimpiadi senza pubblico? A Taranto manca pure la piscina, figuriamoci se ci faccio caso» (Di venerdì 23 luglio 2021) La Stampa intervista Benedetta Pilato. A 16 anni, sarà presente a Tokyo grazie al record del mondo nei 50 rana. Si aspetta un’esperienza divertente, ma non ha grandi aspettative. «Divertenti. Anche perché sono consapevole di affrontare una distanza che andrebbe allenata di più e io sono giovane, ho la scuola, fino alla maturità, tra due anni, non si aumentano i carichi. Non è un mettere le mani avanti, al contrario. Ci butto tutto e vediamo che cosa esce. Sto tranquilla. Ho questo giochino che faccio con il mio tecnico e gli amici che si allenano con me, loro mi raccontano la routine di tutti i giorni e mi tengono attaccata alla mia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) La Stampa intervista Benedetta. A 16 anni, sarà presente a Tokyo grazie al record del mondo nei 50 rana. Si aspetta un’esperienza divertente, ma non ha grandi aspettative. «Divertenti. Anche perché sono consapevole di affrontare una distanza che andrebbe allenata di più e io sono giovane, ho la scuola, fino alla maturità, tra due anni, non si aumentano i carichi. Non è un mettere le mani avanti, al contrario. Ci butto tutto e vediamo che cosa esce. Sto tranquilla. Ho questo giochino checon il mio tecnico e gli amici che si allenano con me, loro mi raccontano la routine di tutti i giorni e mi tengono attaccata alla mia ...

