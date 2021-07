Pierre de Coubertin, il fondatore delle olimpiadi moderne (Di venerdì 23 luglio 2021) Pierre de Coubertin fu il fondatore delle olimpiadi moderne, fu il primo ad avere l’idea di ridare vita ai giochi Olimpici. I giochi olimpici hanno avuto origine nell’antica Grecia. Per i Greci i giochi erano una componente fondamentale, un momento di unione ”nazionale” che andava oltre ogni conflitto. De Coubertin appassionato della cultura greca, cominciò a progettare la rifondazione dei giochi Olimpici già dal 1889. La nascita dei giochi olimpici moderni Pierre de Frédy, barone de Coubertin, era il terzo dei quattro figli. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)defu il, fu il primo ad avere l’idea di ridare vita ai giochi Olimpici. I giochi olimpici hanno avuto origine nell’antica Grecia. Per i Greci i giochi erano una componente fondamentale, un momento di unione ”nazionale” che andava oltre ogni conflitto. Deappassionato della cultura greca, cominciò a progettare la rifondazione dei giochi Olimpici già dal 1889. La nascita dei giochi olimpici modernide Frédy, barone de, era il terzo dei quattro figli. ...

