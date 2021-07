Piccoli frutti | grandi risultati | il progetto di inserimento lavorativo per richiedenti asilo o detenuti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo. Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo rinnova, per il secondo anno consecutivo, il suo impegno a fianco di Caritas Diocesana Bergamasca stanziando un contributo di 25mila euro per sostenere undi. L’iniziativa, in memoria di don Fausto Resmini, quest’anno finanzia “Berries:per“, unfinalizzato all’di sei ragazzi ospiti della comunità don Lorenzo Milani di Sorisole attraverso lo sviluppo di competenze in agricoltura, ...

Advertising

italianberry1 : Arrigoni presenta a Italian Berry Day le soluzioni di protezione per i piccoli frutti - savonanews : MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo acqua aromatizzata ai piccoli frutti - lavocediasti : MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo acqua aromatizzata ai piccoli frutti - FreshPlaza_it : Piccoli frutti biologici coltivati in terreni montuosi - myfruit : Usa: i berries trainano le vendite di ortofrutta bio Superati i 435 milioni di dollari nel secondo trimestre 2021.… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli frutti

ImperiaNews.it

Tra idi stagione anche pesche e nettarine, sono portatrici di quantitativi di vitamine ... aiuta l'economia territoriale garantendo un reddito certo aiproduttori locali. Stiamo poi ...È questo uno deidel progetto 'Obala Chiama Cefalù' sostenuto dalla Caritas diocesana e dal ... Un aiuto concreto di crescita per i piùdel villaggio. Nei giorni scorsi, i missionari ...Celeste Scalet vive con la famiglia in Trentino, nell’agriturismo Dalaip dei Pape. Gestisce il maneggio e i suoi tre cavalli di razza Haflinger, ideali anche per chi ha una disabilità ...Antinfiammatori, diuretici e depurativi, i frutti rossi sono degli alleati per la salute del nostro organismo, oltre a essere squisiti e leggeri Imbattibili alleati per la salute e ottimi spezzafame, ...