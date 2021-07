Advertising

CorriereCitta : Piazzale Spadolini: «Mi stai riprendendo», 46enne si scaglia contro una donna e cerca di strapparle il telefono - nino671004 : Gentile @FedeAngeli, delegata alle periferie dalla Sindaca @virginiaraggi, di passaggio questo pomeriggio a piazza… - EugenioCardi : RT @MEDUonlus: Ieri mattina c'e' stato l'ennesimo sgombero di questo insediamento. MEDU ribadisce che le operazioni di sgombero non rappres… - TParallelVision : Stazione Tiburtina, via a decoro del Piazzale Spadolini #theparallelvision - elydaless : RT @nonna_roma: .@Roma ha deciso di posizionare delle fioriere “anti-bivacco” a piazzale Spadolini dove questi ragazzi si appoggiavano e do… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazzale Spadolini

... una gestione che rende visibile il disagio delle condizioni di vita degradanti e degli sgomberi in nome del decoro, come quello avvenuto ancora una volta il 14 luglio nelGiovanni,...Nell'area antistante la stazione Tiburtina di Roma, neloccupato dai migranti transitanti, c'è stato un nuovo sgombero del presidio di Baobab Experience, l'associazione umanitaria che dal 2015 si occupa di assistere i profughi che ...Stanno aumentando in queste ultime settimane i minori soli in transito nella Capitale. Provengono da aree di crisi come il Tigray e dormono in strada, spesso davanti alle stazioni. Intersos: “Servono ...La vita in redazione, l’amore per il Risorgimento, il no alla nomina a senatore a vita . A vent’anni dalla scomparsa del giornalista e scrittore il ricordo di chi lo ha conosciuto molto bene ...