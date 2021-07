Piazza Affari chiude la settimana sopra 25 mila punti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Chiusura diin solido territorio positivo per la borsa dino. Grazie ad un +1,29%, il Ftse Mib è riuscito a riportarsiquota 25fermandosi a 25.124,91. Messe temporaneamente da parte le tensioni relative l’avanzata della variante Delta, ed all’indomani del meeting in cui la BCE ha confermato un’impostazione da “colomba”,ha fatto segnare un altro segno più dimostrando di essersi messa definitivamente alle spalle il tonfo registrato in avvio di. A spingere il paniere delle blue ...

Messe temporaneamente da parte le tensioni relative l'avanzata della variante Delta, ed all'indomani del meeting in cui la BCE ha confermato un'impostazione da "colomba", ha chiuso un'...