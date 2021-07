Pfizer e Moderna | è appena arrivato l’annuncio | la notizia che fa felici milioni di italiani

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 luglio 2021) Il vaccino-BioNTech raggiunge, dopo la seconda dose, l’88% di protezione dalla malattia sintomatica provocata dalla cosiddetta variante Delta di Sars-CoV-2, la più diffusa, in questo momento, in quasi tutto il mondo. Per l’antidoto AstraZeneca, invece, il livello di efficacia con due dosi si attesta al 67%. È quanto emerge da uno studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, condotto dagli scienziati del Public health England, del National institute of health research (Nihr), della London School of hygiene and tropical medicine e dell’Imperial College di Londra. Gli autori della ricerca, prendendo in esame circa 20mila pazienti inglesi, hanno ...