Per la sua fama di santità era paragonata a Madre Teresa di Calcutta (Di venerdì 23 luglio 2021) È morta la donna missionaria che ha donato tutta la sua vita per gli ultimi e per le cui virtù era definita all’unanimità la “MadreTeresa” dell’Africa. Lei era Maria Negretto, una missionaria in Africa che aveva aiutato proprio tutti, specialmente i più bisognosi, durante la sua permanenza in Camerun. “Dentro di me sentivo una forza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 luglio 2021) È morta la donna missionaria che ha donato tutta la sua vita per gli ultimi e per le cui virtù era definita all’unanimità la “” dell’Africa. Lei era Maria Negretto, una missionaria in Africa che aveva aiutato proprio tutti, specialmente i più bisognosi, durante la sua permanenza in Camerun. “Dentro di me sentivo una forza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rinaldi_euro : È necessaria un’applicazione specifica per leggere il codice QR sul green pass e poter verificare la corrispondenza… - lucatelese : Anche oggi Fedez stupisce per la brillantezza della sua provocazione: se a sparare fosse stato un extracomunitario… - davidefaraone : Un tempo il Presidente del Consiglio in conferenza stampa generava like per la sua pagina Facebook, oggi un boom di… - greenMe_it : Addio Tora, è morto il cucciolo di orca che per giorni aveva cercato la sua mamma - petitoblu : @Antonuzzo2 @GinevraCardinal Ma guarda che mi sembra sia l'esatto contrario. Qui si è arrivati a parlare di Nazismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sua Covid, Israele vicino alla sperimentazione del vaccino orale ...nella prossime settimane l'autorizzazione del ministero israeliano della Sanità all'avvio della sua ...Medical (che include Oramed e Premas Biotech) ha già preparato migliaia di capsule pronte per ...

Europa: rimbalzo delle attività, ma attenzione a questi due fattori Cosa deve temere l' Eurozona per la sua ripresa economica? leggi anche Il debito/PIL in Eurozona raggiunge il record: e in Italia? Impennata nell'attività in Europa: i dati La buona notizia per la ...

Gli chiedono 16mila dollari per la riparazione della sua nuova Tesla, lui ‘se la cava’ con 700:… Il Fatto Quotidiano L'interprete Usa ucciso Nuovi particolari emergono sulla morte di Sohail Pardis, l'afgano che era stato interprete per l'esercito americano in Afganistan. La volontà di aiutare il suo Paese ha segnato il suo destino. Aveva s ...

One shot: iniziativa ADMO per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo PORTO SAN GIORGIO - Al mare con spensieratezza, al mare pensando anche a chi ha bisogno. Sarà infatti il mare la cornice e la location domenica 25 ...

...nella prossime settimane l'autorizzazione del ministero israeliano della Sanità all'avvio della...Medical (che include Oramed e Premas Biotech) ha già preparato migliaia di capsule pronte...Cosa deve temere l' Eurozonalaripresa economica? leggi anche Il debito/PIL in Eurozona raggiunge il record: e in Italia? Impennata nell'attività in Europa: i dati La buona notiziala ...Nuovi particolari emergono sulla morte di Sohail Pardis, l'afgano che era stato interprete per l'esercito americano in Afganistan. La volontà di aiutare il suo Paese ha segnato il suo destino. Aveva s ...PORTO SAN GIORGIO - Al mare con spensieratezza, al mare pensando anche a chi ha bisogno. Sarà infatti il mare la cornice e la location domenica 25 ...