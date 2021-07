Per il giapponese medio le Olimpiadi sono tutti i giorni (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle tavole del fumettista Adrian Hogan anche la metro diventa un banco di prova per cittadini-atleti In occasione delle Olimpiadi di Tokyo l'illustratore giapponese Adrian Hogan ha realizzato una serie di tavole pubblicate sul suo profilo Instagram Leggi su it.mashable (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle tavole del fumettista Adrian Hogan anche la metro diventa un banco di prova per cittadini-atleti In occasione delledi Tokyo l'illustratoreAdrian Hogan ha realizzato una serie di tavole pubblicate sul suo profilo Instagram

Advertising

Italbasket : ?? L’esordio di avvicina! Solo 5 giorni alla Germania. Oggi primo allenamento giapponese per gli Azzurri. Che evide… - MashableItalia : Per il giapponese medio le Olimpiadi sono tutti i giorni nelle tavole di questo artista #Tokyo2020 - crzyveru : @istanhotqueens ma io non capisco perché la yg fa riciclare le canzoni alle bp per il mercato musicale giapponese.… - MarcoYera : @Yuro_23 Però non ne trovi così forti in questo momento, il giapponese del Bologna (pare vogliano lui) è di un live… - aephroditea : piangendo per una fanart di oikawa con la divisa della nazionale giapponese -