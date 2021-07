Per Adinolfi è come se i Ferragnez avessero firmato il piano Aktion T4 di Hitler (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime ore sia Chiara Ferragni che Fedez si sono espressi a favore della raccolta firme per l’eutanasia legale. In tutta Italia si stanno raccogliendo le firme in banchetti preposti e all’anagrafe (dove firmare per l’eutanasia legale a seconda di dove vi trovare lo vedete qui) e i Ferragnez si sono espressi a favore, facendo una serie di storie informative in merito alla questione. Fedez stesso giusto un paio di settimane fa, nella diretta con Zan, ha invitato Marco Cappato a parlare della questione e a sensibilizzare l’audience del rapper rispetto a una tematica della quale si parla da decenni e che è il momento di rendere realtà. Tutto questo, a quanto pare, al ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime ore sia Chiara Ferragni che Fedez si sono espressi a favore della raccolta firme per l’eutanasia legale. In tutta Italia si stanno raccogliendo le firme in banchetti preposti e all’anagrafe (dove firmare per l’eutanasia legale a seconda di dove vi trovare lo vedete qui) e isi sono espressi a favore, facendo una serie di storie informative in merito alla questione. Fedez stesso giusto un paio di settimane fa, nella diretta con Zan, ha invitato Marco Cappato a parlare della questione e a sensibilizzare l’audience del rapper rispetto a una tematica della quale si parla da decenni e che è il momento di rendere realtà. Tutto questo, a quanto pare, al ...

