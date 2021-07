Pegasus, Marocco cita in giudizio Amnesty e Forbidden Stories (Di venerdì 23 luglio 2021) Accusato di aver utilizzato il software-spia israeliano Pegasus, il regno del Marocco ha deciso di citare in giudizio Amnesty International e Forbidden Stories per diffamazione davanti al tribunale penale di Parigi. Ad annunciarlo il legale Olivier Baratelli, incaricato del caso. La prima udienza processuale è fissata per l’8 ottobre davanti alla Camera di Giustizia, ma il processo non dovrebbe svolgersi prima di circa due anni. Invitato su BFMTV l’avvocato ha spiegato che questa procedura è stata messa in atto per “dissipare queste voci infondate”. “E’ sciocco pensare che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Accusato di aver utilizzato il software-spia israeliano, il regno delha deciso dire inInternational eper diffamazione davanti al tribunale penale di Parigi. Ad annunciarlo il legale Olivier Baratelli, incaricato del caso. La prima udienza processuale è fissata per l’8 ottobre davanti alla Camera di Giustizia, ma il processo non dovrebbe svolgersi prima di circa due anni. Invitato su BFMTV l’avvocato ha spiegato che questa procedura è stata messa in atto per “dissipare queste voci infondate”. “E’ sciocco pensare che ...

Spiati pure il Dalai Lama e le principesse in fuga. Parigi apre un'inchiesta ... Marocco, Ungheria, Messico, India e così via. Come centinaia di altre storie in questa vicenda, la ... Proprio Pegasus sembra essere andato incontro al monarca assoluto quando Latifa tentò una fuga ...

Spiati pure il Dalai Lama e le principesse in fuga. Parigi apre un'inchiesta Nel mirino ex moglie e figlia dell'emiro di Dubai. Merkel: il software non finisca in mani sbagliate Usato per intercettare capi di Stato come il presidente francese Emmanuel Macron, ex capi di govern ...

