Passione a rotelle Gli skatepark più belli a Bergamo e in provincia per divertirsi tra salti e acrobazie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Passione rotelle

Corriere della Sera

... una farfalla sul ring Una vita da film, quella di Irma, raccontata in prima persona, con... legatissima al padre Peppe, che è stato ferito sul lavoro e costretto su una sedia a. '......a fare i raggi e poi mi riconduceva nel corridoio del PS e mi metteva seduto su una sedia a... una persona dal cuore immenso, contraddistinto dall'amore eper la sua professione e l'..."L'ufficio Servizi - aggiunge Barisano - non è mai stato coinvolto in questa opera pubblica, che è stata finanziata e realizzata dal settore Polizia locale. Se serve il nostro intervento per ovviare a ...Attraversamenti pedonali un anno dopo. A distanza di dodici mesi siamo tornati in via Madonna dell'Asilo, dove lo scorso anno avevamo filmato la protesta di chi, con la sedia a rotelle, non riesce a p ...