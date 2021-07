Paratici come non si era mai visto: così vuole riprogrammare il Tottenham (Di venerdì 23 luglio 2021) Fabio Paratici sta approcciando la nuova vita professionale al Tottenham con una prospettiva molto diversa rispetto ai tempi della Juventuscome avevamo scritto qui, l’ultimo biennio del Tottenham ha quasi cancellato quanto di buon fatto negli anni prima. I risultati mediocri hanno escluso gli Spurs dalla Champions League, con oltretutto tanti giocatori entrati in una profonda involuzione e pochi giovani valorizzati rispetto al ciclo di Pochettino.Paratici ha preso le redini di un club che quindi deve ricostruire, che necessita di una vera e propria rifondazione. Alla Juventus, il manager piacentino si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Fabiosta approcciando la nuova vita professionale alcon una prospettiva molto diversa rispetto ai tempi della Juventusavevamo scritto qui, l’ultimo biennio delha quasi cancellato quanto di buon fatto negli anni prima. I risultati mediocri hanno escluso gli Spurs dalla Champions League, con oltretutto tanti giocatori entrati in una profonda involuzione e pochi giovani valorizzati rispetto al ciclo di Pochettino.ha preso le redini di un club che quindi deve ricostruire, che necessita di una vera e propria rifondazione. Alla Juventus, il manager piacentino si ...

