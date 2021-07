Palamara rinviato a giudizio per corruzione (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Rinviati a giudizio per corruzione l'ex consigliere del Csm Luca Palamara e Adele Attisani. E' la decisione del Gup di Perugia, Piercarlo Frabotta, al termine di una camera di consiglio durata circa tre ore. Il processo si aprirà il prossimo 15 novembre, davanti al primo collegio del tribunale di Perugia. "Sono certo che l'udienza pubblica servirà a far emergere la verità e la mia innocenza". Così Palamara ha commentato con i giornalisti la decisione del gup di Perugia Piercarlo Frabotta. "L'udienza preliminare è un passaggio stretto e obbligato - ha sottolineato l'ex magistrato - le prove documentali dei ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Rinviati aperl'ex consigliere del Csm Lucae Adele Attisani. E' la decisione del Gup di Perugia, Piercarlo Frabotta, al termine di una camera di consiglio durata circa tre ore. Il processo si aprirà il prossimo 15 novembre, davanti al primo collegio del tribunale di Perugia. "Sono certo che l'udienza pubblica servirà a far emergere la verità e la mia innocenza". Cosìha commentato con i giornalisti la decisione del gup di Perugia Piercarlo Frabotta. "L'udienza preliminare è un passaggio stretto e obbligato - ha sottolineato l'ex magistrato - le prove documentali dei ...

