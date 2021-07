Palamara rinviato a giudizio, assolto l’ex-Pg della Cassazione Fuzio (Di venerdì 23 luglio 2021) Luca Palamara va a processo così come la sua amica Adele Attisani. Ma l’ex-procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, esce a testa alta dalla vicenda Palamara, assolto in abbreviato dall’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio. Mentre l’altro amico di Palamara, l’imprenditore Fabrizio Centofanti, si vede accettare dal giudice dell’udienza preliminare la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi. Riesce a metà a Raffaele Cantone, capo della Procura di Perugia che indaga sulla vicenda Palamara ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Lucava a processo così come la sua amica Adele Attisani. Ma-procuratore generale, Riccardo, esce a testa alta dalla vicendain abbreviato dall’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio. Mentre l’altro amico di, l’imprenditore Fabrizio Centofanti, si vede accettare dal giudice dell’udienza preliminare la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi. Riesce a metà a Raffaele Cantone, capoProcura di Perugia che indaga sulla vicenda...

