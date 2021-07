Pagamento pensioni agosto 2021: ecco le novità e le date di ritiro degli assegni (Di venerdì 23 luglio 2021) Come è stato già fatto per le precedenti mensilità, anche per il mese di agosto, l'accredito degli assegni pensionistici avverrà in modalità anticipata. A confermarlo è stata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 778/2021 che prevede l'erogazione delle pensioni dal 27 al 31 luglio 2021. Da ricordare che il Pagamento anticipato degli assegni pensionistici vale solamente per chi ritira l'indennità presso Poste Italiane mentre per chi riceve la pensione su conto corrente bancario, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Come è stato già fatto per le precedenti mensilità, anche per il mese di, l'accreditostici avverrà in modalità anticipata. A confermarlo è stata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 778/che prevede l'erogazione delledal 27 al 31 luglio. Da ricordare che ilanticipatostici vale solamente per chi ritira l'indennità presso Poste Italiane mentre per chi riceve la pensione su conto corrente bancario, ...

